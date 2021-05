Fußball News vom: 21.05.2021 - 17:16

Bayern München vs Augsburg Prognose

Bayern München empfängt Augsburg am Samstag 2021/05/22 in Germany’s 1. Bundesliga wobei der Anstoß im Allianz Arena um 13:30 Ortszeit erfolgt.

Zum Beginn der Spielwoche 34 stehen Hans-Dieter Flick und sein Bayern München Team auf Platz 1 der Liga-Tabelle mit insgesamt 75 Punkten aus ihren 33 Spielen während Markus Weinzierl und sein Augsburg sich mit 36 Punkten in dieser Saison auf dem 12. Platz der Liga befindet. Nach bisher 33 absolvierten Spiele in dieser Liga-Saison, trennen diese beiden Mannschaften 11 Postitionen und insgesamt 39 Punkte.

Bayern München vs Augsburg Form

Mit 10 gewonnen Punkten aus den letzten fünf Spielen hatte Bayern München ein Unentschieden gegen Freiburg in ihrem letzten Spiel, und zeigt nun ein Resultat von D,W,L,W,W. Inzwischen erzielte Augsburg ein Unentschieden gegen Werder Bremen im letzen Spiel und in den letzten fünf Spielen und erreichten jetzt 4 Punkte mit einem Resultat von W,L,L,L,D. Schauen wir uns die Form zu Hause oder auswärts an, hat Bayern München in den letzten fünf Heimspielen 10 Punkte erzielt. Unterdessen hat Augsburg die letzten fünf Male auswärts gespielt und 0 Punkte erzielt.

Bayern München vs Augsburg Head To Head Vergleich

In der Vergangenheit haben sich Bayern München und Augsburg bei insgesamt 24 Begegnungen getroffen. Bayern München gehen in dieses Spiel mit 19 Siege in den bisherigen 24 Begegnungen der Clubs, während die Gäste Augsburg 3 Mal gewonnen haben. Die Teams spielten bei 2 Begegnungen unentschieden.

Bayern München vs Augsburg Statistiken & Analysen

Bayern München spielte im letzten Spiel unentschieden. Freiburg was their last opponnent. Das Spiel endete mit einem Ergebnis von 2 – 2. Gegen Freiburg war Bayern Münchenh 58% im Ballbesitz. Bezüglich Schüssen auf das Tor gaben Bayern München im Angriff insgesamt 17 Schüsse ab, während sie in der Abwehr 12 Schüsse von Freiburg entgegennahmen. Inzwischen gewann Augsburg im vorherigen Spiel. In diesem Match trafen Markus Weinzierls Männer auf Werder Bremen. Das Spiel endete mit einem Ergebnis von 2 – 0. Gegen Werder Bremen hatte Augsburg einen Ballbesitz von 38%. Vor dem Tor lieferten Augsburg 12 Schüsse auf das Tor während sie insgesamt 15 Schüsse von ihrem Gegner Werder Bremen kassierten.

Bayern München vs Augsburg Spielquoten

