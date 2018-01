Fußball News vom: 26.01.2018 - 16:02

Bundesliga Wetten 2017/18: Leverkusen – Mainz 05 Tipp & Quoten

Bayer Leverkusen hat die Schlappe gegen die Bayern gut verdaut und will nach dem Auswärtssieg in Hoffenheim am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) auch zuhause nachlegen. Die Bayer-Elf hat den 1. FSV Mainz 05 zu Gast, der sich mitten im Abstiegskampf befindet und jeden Punkt braucht.

Aktuell in Topform: Bayers Leon Bailey. (© Uwe Anspach / dpa / picturedesk.com)

Manchmal ist die Sache bei Bundesliga Wetten klar, doch der Fußball ist immer wieder für Überraschungen gut. Daher sollte sich Bayer Leverkusen trotz Favoritenrolle im Duell mit den Mainzern nicht allzu sicher sein. Diese Partie muss erst gewonnen werden, auch wenn sehr viel zugunsten der Werkself spricht.

14 Spiele, 1 Pleite: Nur Bayern konnte Bayer besiegen

Leverkusen hat den schwachen Saisonstart mit drei Auswärtsniederlagen in Folge längst vergessen gemacht. Die Truppe von Trainer Heiko Herrlich hat sich in den vergangenen 14 Ligaspielen lediglich dem FC Bayern München geschlagen geben müssen und hat sich nach dem 19. Spieltag als erster Verfolger des Tabellenführers positioniert.

Unser Tipp für Bundesliga Wetten: Leverkusen gewinnt gegen Mainz

Die Rheinländer haben auf die 1:3-Heimniederlage gegen den Bundesliga-Primus am vergangenen Wochenende genau die richtige Reaktion gezeigt. In Hoffenheim, bei einem weiteren Anwärter auf die Europapokalplätze, feierte Leverkusen einen eindrucksvollen 4:1-Sieg, der Platz zwei brachte.

Mann des Spiels war Leon Bailey, der einen Sahnetag erwischte. Zuerst traf er aus zehn Metern mit der Hacke ins Hoffenheimer Tor und bereitete das 0:3 vor. Zudem sorgte der Jamaikaner mit seinen schnellen Vorstößen ständig für Gefahr und rackerte sich auch in der Rückwärtsbewegung ab.

“Leon gelingt im Moment alles. Wie wir in Führung gehen, ist mir an sich völlig egal. Aber das 1:0 war schon ein Super-Tor”, lobte Herrlich seinen erfolgreichsten Offensivmann.

Bundesliga Quoten für Bayer Leverkusen gegen Mainz

Drei Weg Wette Sieg Leverkusen Unentschieden Sieg Mainz 05 Anbieter 1,40 4,80 7,50 Tipico 1,40 5,00 7,50 Bet365 1,45 4,40 7,20 Interwetten 1,45 5,00 7,00 Bet3000 1,44 5,00 4,70 Betway 1,40 4,90 7,25 Sunmaker 1,40 5,00 7,50 Betfair

Endlich wieder ein Sieg gegen Mainz?

Am Sonntag wird Bayer Leverkusen gegen Mainz nachlegen müssen, um Platz zwei erfolgreich zu verteidigen. Das Rennen um den Europapokal ist extrem eng: Vor Beginn des 20. Spieltags lagen Leverkusen, Schalke, Leipzig und Gladbach gleichauf, nur einen Punkt dahinter folgen Dortmund und Frankfurt.

Jeder Punktverlust kann aktuell sogar dazu führen, dass sich eine Mannschaft plötzlich außerhalb der Europacupränge wiederfindet. Mit einem Sieg gegen die Rheinhessen wäre diese Gefahr gebannt. Es wäre Sieg Nummer fünf aus sechs Ligaspielen.





Bild oben: Siebe Tore und vier Torvorlagen: Leon Bailey ist der beste Scorer bei Bayer 04 Leverkusen. Zuletzt erzielte der Jamaikaner gegen Hoffenheim ein Traumtor mit der Hacke – aus 10 Metern. (© Uwe Anspach / dpa / picturedesk.com)



Der Direktvergleich macht der Werkself allerdings zu schaffen: Von 23 Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnte Leverkusen nur neun gewinnen, zehn gingen verloren. Auch das letzte Duell in der BayArena endete mit einer Niederlage. Dies soll sich am Sonntag ändern und nach Meinung der Wettanbieter stehen die Chancen dafür sehr gut.

Mainz steht unter großem Druck

Während die Werkself sich ein Comeback in der Königsklasse ausmalen kann, wird die unmittelbare Zukunft der Mainzer in weitaus düstereren Farben gemalt. Die Mannschaft von Sandro Schwarz befindet sich im Abstiegssumpf, auch wenn die Gefahr aktuell nicht ganz so akut ist. Dies kann sich aber schnell ändern.





Trotz der prekären Situation gibt sich Trainer Schwarz zuversichtlich, was den Klassenerhalt betrifft. Die Umstellung auf eine Dreier-/Fünferkette im 3-3-2-2 hat dafür gesorgt, dass die Nullfünfer vorne gefährlicher und erfolgreicher sind. “Wir haben mit zwei Spitzen eine gute Ausstrahlung nach vorne”, so Schwarz nach dem 3:2-Sieg gegen Stuttgart, das Mainz 05 ein wenig Luft verschafft hat.

Das Problem liegt aber vor allem in der Defensive: Die Nullfünfer kassierten in den letzten sieben Meisterschaftsspielen jeweils mindestens zwei Gegentreffer. Mit insgesamt 33 Gegentoren steht die Schießbude der Bundesliga in Mainz. Zumindest eine Filiale, denn Köln und Freiburg haben gleich viele Treffer einstecken müssen.

Alle fit bei Leverkusen, 05er haben Sorgen

Mit dem Sieg gegen Stuttgart haben sich die Rheinhessen ein wenig von der “Hot Zone” absetzen können, doch vom Klassenerhalt ist die Mannschaft noch sehr weit entfernt. Eine Niederlage in Leverkusen und Mainz könnte dem Abstiegssumpf wieder gefährlich nahe kommen.

Während die Werkself personell aus dem Vollen schöpfen kann, muss sich Schwarz einige Gedanken machen. Für ein Comeback von Keeper Rene Adler ist es noch zu früh, Karim Onisiwo hatte mit einem grippalen Infekt zu kämpfen. Gerrit Holtmann, Alexander Hack und Suat Serdar waren unter der Woche angeschlagen, sollten aber einsatzfähig sein.





Bundesliga Wetten: Bayer gewinnt mit mindestens 2 Toren Unterschied

Drittbeste Offensive gegen schwächste Defensive. Bei einer derartigen Konstellation kann man sich schon einen höheren Sieg von Bayer Leverkusen erwarten. Die Rheinländer haben in 19 Partien 39 Tore erzielt, nur die Bayern (44) und die Dortmunder Borussia (40) haben öfter eingenetzt als die Werkself.







Die Verteidigung der Mainzer hat sich heuer als offenes Scheunentor erweisen. Keine andere Mannschaft hat mehr Gegentore kassiert, gemeinsam mit dem 1. FC Köln und Freiburg bildet Mainz das Schießbuden-Trio der Liga.

Da verwundert es kaum, dass für Leverkusen gute Chancen auf den nächsten Kantersieg bestehen. Wer in Hoffenheim mit drei Toren Unterschied gewinnt, kann zuhause gegen Mainz einen ähnlich hohen Sieg einfahren. Bei Betway wäre ein Tipp auf einen Leverkusen-Heimerfolg mit Handicap -2 der 3,6-fache Wetteinsatz wert.