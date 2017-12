Fußball News vom: 01.12.2017 - 12:19

Bundesliga aktuell: FC Schalke 04 – 1. FC Köln Tipp & Wettquoten

Verrückte Fußball-Welt! Da hat der FC Schalke 04 im Derby gegen Dortmund eines der größten Comebacks in der Bundesliga-Geschichte gefeiert, doch vor dem Duell mit dem 1. FC Köln am Samstag (18:30 Uhr) beherrscht ein ganz anderes Thema die Medienwelt: Die Zukunft von Peter Stöger.

Ratlosigkeit bei den Kölnern. (© Anke Waelischmiller / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Der Österreicher, der mit dem “Effzeh” in der vergangenen Spielzeit noch zahlreiche Rekorde gebrochen und die Geißböcke nach einem Vierteljahrhundert wieder in den Europapokal geführt hatte, steht vor dem Aus. Eine Niederlage im Auswärtsspiel gegen Schalke und die Tage Stögers beim 1. FC Köln sind wohl gezählt.

Stöger: “Es muss eine Entscheidung her”

Der Trainer selbst hat im Vorfeld der Partie Klarheit gefordert. “Ich könnte mit jeder Entscheidung leben. Aber es muss eine her. Das wäre vor allem für die Mannschaft wichtig. Diese Ungewissheit ist ein Szenario, das nicht optimal ist”, so Stöger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der fussballportal.de Tipp: Schalke gewinnt gegen Köln

Während die Klubführung es vermieden hat, ein klares Bekenntnis zum Österreicher, der seit vier Jahren den 1. FC Köln trainiert, abzulegen, stehen viele Fans hinter Stöger. So hat eine Umfrage des “kicker” ergeben, dass 68 Prozent der Leser (knapp 60.000 Befragte) für einen Verbleib des 51-jährigen Wieners plädieren.

Allerdings ist die aktuelle Situation einfach desaströs. Der “Effzeh” hat nach 13 Spieltagen katastrophale zwei Zähler auf seinem Konto und liegt abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Die Relegation ist bereits neun Punkte entfernt, das rettende Ufer gar elf.







Das Standing Stögers bei den Kölnern ist bemerkenswert, denn angesichts einer derartigen Bilanz hätte wohl jeder andere Verein jeden anderen Trainer längst gefeuert. Doch am Samstag wird in Gelsenkirchen wohl nur ein Sieg oder zumindest ein Punktgewinn den Stöger-Job retten.

Stöger vor Schalke: “Eine außergewöhnlich schwere Aufgabe”

Die Ausgangssituation ist extrem schwierig. Köln hat weiterhin ein prall gefülltes Lazarett und muss gleich neun Spieler ersetzen.

Dominique Heintz, Dominic Maroh, João Queirós, Jonas Hector, Marco Höger, Marcel Risse, Jhon Cordoba und Simon Zoller fallen sicher aus, Leonardo Bittencourt ist mehr als fraglich. Während Frederik Sörensen seine Sperre abgesessen hat, standen Jannes Horn und Christian Clemens wieder im Training.





Bild oben: Beim 1. FC Köln macht sich weiterhin Ratlosigkeit breit. Immer noch steht die Stöger-Elf ohne Sieg da. Die Chance, dass es beim FC Schalke mit dem ersten Saison-Dreier klappt, wird als recht gering erachtet. (© Anke Waelischmiller / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)



“Es wird eine außergewöhnlich schwere Aufgabe gegen Schalke. Die Personalsituation macht es nicht einfach. Aber wir werden eine Mannschaft mit Bundesliga-Qualität auf den Platz bringen”, so Stöger zur kommenden Aufgabe bei den Knappen.





Schalke strotzt vor Selbstvertrauen

Der FC Schalke 04 befand sich die ganze Woche über im Derby-Glück. Die rekordverdächtige Aufholjagd (nur der FC Bayern konnte bislang nach einem 0:4-Rückstand noch punkten, Anm.) auswärts bei Borussia Dortmund hat das Selbstvertrauen der Königsblauen enorm gestärkt.

“Die Mannschaft hat einen positiven Anker gesetzt”, so S04-Trainer Domenico Tedesco zur fulminanten Aufholjagd, die Schalke im Revierderby nach einem 0:4 zur Pause noch ein 4:4-Remis gebracht hat.

Drei Weg Wette Sieg Schalke 04 Unentschieden Sieg 1. FC Köln Anbieter 1,45 4,50 7,50 Tipico 1,44 4,33 8,00 Bet365 1,45 4,50 7,00 Interwetten 1,45 4,80 8,00 Bet3000 1,44 4,50 7,50 Betway 1,41 4,45 8,25 Sunmaker 1,40 4,50 8,00 Betfair

Diesen Schub will der Klub, der mittlerweile seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist, auch in den weiteren Saisonverlauf mitnehmen. Die Mannschaft hat den Beweis angetreten, auch einen derart großen Rückstand aufholen zu können. Dieses Wissen kann auch in Zukunft neue Kräfte freisetzen, sollten die Knappen wieder einmal im Hintertreffen liegen.

Tedesco warnt vor dem 1. FC Köln

Doch nun wartet mit Köln die nächste Aufgabe. “Das Derby ist in den Köpfen drin und das darf es auch bleiben – aber nur im Langzeitgedächtnis. Jetzt geht es um das Kurzzeitgedächtnis – und da ist nur Köln drin. Die Spieler sind hochkonzentriert”, stellte der Schalke-Trainer auf der Vereinswebsite klar.







Video: Die Pressekonferenz des FC Schalke 04 vor dem Spiel gegen Köln. Domenico Tedesco warnt davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen. (Quelle: YouTube/FC Schalke 04)



Tedesco will, dass sich seine Spieler von der Tabellensituation der Geißböcke nicht beeinflussen lassen: “Köln hat deutlich mehr Qualität als die Tabelle aktuell vermuten lässt. Sie haben super Spieler im Kader und einige Punkte weniger als sie verdient hätten. Dazu haben sie unheimlich viel Verletzungspech. Es wird eine sehr schwierige Aufgabe.”

Auch wenn diese Aussagen von Respekt gegenüber eines Konkurrenten geprägt sind, sind die Voraussetzungen eindeutig. Schalke ist laut Meinung der Wettanbieter der ganz große Favorit und alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.