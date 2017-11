Fußball News vom: 17.11.2017 - 16:00

Bundesliga Wetten Gladbach Hertha BSC

Bundesliga 2017/18: Hertha BSC – Gladbach Tipp & Wettquoten

Der Bundesliga-Samstag (18:30 Uhr) wird von der Partie zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach abgeschlossen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Die “Alte Dame” will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht völlig verlieren, die “Fohlen” wollen in den Europapokal.

Herthas Salomon Kalou.

Nach elf Spieltagen belegt Hertha BSC lediglich Platz elf und hat auf die Top-6 bereits einen Rückstand von vier Punkten. Eine Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die nächste Europapokalteilnahme wäre alles andere als gut. Die “Alte Dame” könnte weit ins Hintertreffen geraten.

Nach Sieglos-Serie die Kurve gekriegt

Sieben Bewerbsspiele (vier in der Bundesliga) haben die Berliner zwischen 23. September und 28. Oktober nicht gewonnen. An dieser Pleitenserie hatte die Elf von Pal Dardai zu knabbern, doch mit dem 2:0-Heimerfolg über den HSV haben die Hauptstädter die Kurve gekriegt. Danach folgte ein 2:0 in der Europa League.

Der fussballportal.de Tipp: Hertha BSC gegen Gladbach endet remis

Zuletzt gab es ein spektakuläres 3:3 beim VfL Wolfsburg, das noch lange für Gesprächsstoff gesorgt hat. Ibisevic traf bereits nach 20 Sekunden, doch bis zur Pause hatten die “Wölfe” die Partie gedreht. Rekik glich zum 2:2 aus, für den Schlusspunkt sorgte Selke, der die neuerliche Führung der Niedersachsen egalisieren konnte.







Für die Tabelle war das Remis zu wenig, Hertha BSC hat den Anschluss verloren und steht damit gegen die Gladbacher unter Zugzwang. Ein Heimsieg würde die “Alte Dame” wieder in eine deutlich aussichtsreichere Situation im Kampf um die Europa League bringen.

Jüngere Bilanz gar nicht gut

Die Bilanz gegen die Borussen ist ausgeglichen: von den bisherigen 58 Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnte die Hertha 22 gewinnen, 22 gingen verloren. 14 Mal gab es keinen Sieger. Sieht man sich allerdings die jüngsten Duelle an, dann wird ein ganz anderes Bild gezeichnet.

In den vergangenen sieben Spielen gegen die “Fohlen” konnte Hertha BSC nur ein einziges gewinnen. Im letzten Heimspiel am 4. November des Vorjahres gab es einen 3:0-Erfolg der Herthaner, Salomon Kalou schnürte dabei einen Triple-Pack.





Bild oben: Salomon Kalou ist mit drei Treffern der zweiterfolgreichste Torschütze der Hertha. Die 14 Tore der Berliner verteilen sich auf acht unterschiedliche Spieler.



Dardai: “Spielen auf Sieg”

Pal Dardai hofft, dass es am Samstagabend ähnlich laufen wird, weiß aber, dass die Aufgabe gegen die “Fohlenelf” eine sehr schwierige ist: “Unser Gegner ist schwierig einzuschätzen. Gladbach hat eine gute Mannschaft mit sehr beweglichen, sehr torgefährlichen Angreifern. Aber dennoch spielen wir auf Sieg.”

Die Wettanbieter erwarten eine ganz besonders enge Kiste. Kaum ein Buchmacher wagt eine eindeutige Prognose. Allerdings werden den Gästen vom Niederrhein ein wenig bessere Siegeschancen zugestanden.

Drei Weg Wette Sieg Hertha BSC Unentschieden Sieg Gladbach Anbieter 2,90 3,30 2,40 Tipico 2,90 3,25 2,50 Bet365 2,65 3,30 2,65 Interwetten 3,00 3,50 2,50 Bet3000 2,90 3,50 2,50 Betway 2,90 3,35 2,45 Sunmaker 2,87 3,50 2,50 Betfair

* Quoten Stand vom 17.11.2017, 15:09 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.

Gladbach will auf die internationale Bühne

Ein Dreipunkter im Olympia-Stadion würde die internationalen Ambitionen von Borussia Mönchengladbach unterstreichen. Vor Beginn des zwölften Bundesliga-Spieltags punktegleich mit Hannover und Frankfurt einen Infight um die Europa-League-Plätze. Auch die Königsklasse ist noch in Reichweite.

Auswärts hat die “Fohlen-Elf” zuletzt zwei Mal hintereinander gewonnen und macht sich dementsprechend große Hoffnungen auf den nächsten Erfolg in einem fremden Stadion. In Berlin wird Dieter Hecking auf einige Spieler verzichten müssen. Mit Jonas Hofmann, Ibrahima Traoré, Tobias Strobl und László Bénes fallen vier Akteure aus.







Hecking: “Werden Geduld brauchen”

Dennoch will Hecking mit drei Punkten aus der Hauptstadt abreisen. Leicht wird dies allerdings nicht. “Die Berliner stehen sehr kompakt und schaffen es nach Ballverlusten, schnell wieder sehr gut geordnet zu sein. Das machen sie sehr diszipliniert. Wir werden die nötige Geduld brauchen, um in Berlin erfolgreich zu sein”, so der Gladbach-Trainer.

Hecking erwartet auch weiterhin einen ganz harten Kampf um die internationalen Plätze. “Aktuell ist die Bundesliga extrem ausgeglichen, alle Teams liegen ganz eng beisammen”, betonte der Fußballlehrer auf der Vereinswebsite. Aus diesem Grund wäre ein weiterer Auswärtssieg auch so wichtig.