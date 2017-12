Fußball News vom: 15.12.2017 - 16:10

17. Spieltag: Eintracht Frankfurt – Schalke 04 Tipp & Wettquoten

Spannung pur im Stadtwald! Eintracht Frankfurt trifft am 17. Spieltag der Bundesliga auf den FC Schalke 04 und will mit einem Heimsieg den Sprung auf die Europapokalplätze schaffen. Kein leichtes Unterfangen, denn die Knappen sind seit zehn Liga-Spielen ungeschlagen. Allerdings spielt auch die Kovac-Truppe eine sehr gute Hinrunde.

Frankfurts Kevin-Prince Boateng.

Eintracht Frankfurt ist ganz knapp davon entfernt, die Winterpause auf einem internationalen Startplatz zu verbringen. Nach 16 Spieltagen rangieren die Hessen auf Platz sieben, lediglich aufgrund der Tordifferenz hinter dem BVB. Bayer Leverkusen auf dem CL-Platz vier ist nur zwei Punkte entfernt.

Harter Kampf um den Europapokal

Die Plätze im Europapokal sind hart umkämpft. Nach der knappen Hälfte der Saison liegen nur zwei Punkte zwischen dem Millionenregen in der Champions League und einer Spielzeit ohne europäische Auftritte. Es wäre der Weihnachtsstimmung alles andere als abträglich, würde die Eintracht unter den Top-6 überwintern.

Die Frankfurter liegen recht gut im Rennen. In den letzten zehn Ligaspielen setzte es lediglich gegen wiedererstarkte Leverkusener sowie gegen Tabellenführer Bayern München Niederlagen. Ansonsten gab es drei Unentschieden und fünf Siege. Nur die Bayern, Leverkusen und Schalke holten in diesem Zeitraum mehr Punkte.







Unter Woche kehrte Frankfurt wieder auf die Siegerstraße zurück. Zwar konnte die Elf von Trainer Niko Kovac in Hamburg nicht wirklich überzeugen, doch am Ende zählt nur der 2:1-Auswärtserfolg, auch wenn dieser vorwiegend ein Sieg der schmeichelhaften Sorte war.

Frankfurter Heimbilanz muss aufpoliert werden

Das war nach Schlusspfiff allen Beteiligten, zumindest denen auf Frankfurter Seite, herzlich egal. Mit dem Sieg im Hamburger Volksparkstadion hat sich die Eintracht zur aktuell erfolgreichsten Auswärtsmannschaft emporgeschwungen. 18 Punkte wurden in neun Partien geholt.





Kevin-Prince Boateng konnte in dieser Saison drei Mal für die Eintracht einnetzen. Sein letzter Treffer gelang gegen Hertha BSC. Gegen die Bayern und zuletzt gegen den HSV blieb der Mittelfeldmann torlos. Nun wartet sein Ex-Klub Schalke.



Die Heimbilanz könnte hingegen eine größere Politur vertragen. Lediglich zwei Siege und ein Remis gab es für die Eintracht-Fans im Waldstadion zu feiern. Nur Werder Bremen und der 1. FC Köln gönnten ihren Anhängern in heimischen Gefilden noch weniger Erfolgserlebnisse.

Dennoch präsentierte sich Kovac vor dem Duell mit den Knappen recht optimistisch.

“Wir gehen mit Zuversicht in diese Partie, denn auch in Hamburg haben wir wieder einmal gezeigt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Dass mit dem FC Schalke 04 eine absolute Top-Mannschaft zu uns in den Stadtwald kommt, macht es sicherlich nicht einfacher”, so der Eintracht-Trainer laut Klub-Homepage.

Schalke hat wieder zu alter Stärke gefunden

Nach der überaus unbefriedigenden, letzten Saison (Platz zehn in der Abschlusstabelle, Anm.) steht der FC Schalke 04 vor dem letzten Liga-Spiel des Kalenderjahres auf Platz zwei hinter dem FC Bayern. Die Knappen, die zwischenzeitlich ein kleineres Tief überwinden mussten, wollen die Rolle des ersten Verfolgers unter allen Umständen behalten.

Die Chancen dafür stehen recht gut, laut Meinung der Wettanbieter sollten die Knappen in der Lage sein, die Frankfurter Heimschwäche nutzen und ihre Erfolgsserie ausbauen zu können. Die Online-Bookies erwarten eine ganz enge Kiste und sehen ganz leichte Vorteile für die Gastgeber.







Schalke hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco ist seit 29. September ungeschlagen und hat in den jüngsten zehn Spielen 20 Zähler geholt. Nur der FC Bayern war beim Punktesammeln noch erfolgreicher.

Tedesco: “Nicht irritieren lassen”

Tedesco versucht, die Erwartungen zu dämpfen und betont, dass der aktuelle zweite Platz keine große Bedeutung hat: “Die Tabelle zählt erst am letzten Spieltag. Für die Fans ist es schön, dass wir so viele Punkte gesammelt haben. Wichtig ist aber, dass wir uns nicht irritieren lassen.”







Der FC Schalke tritt die Reise nach Frankfurt zuversichtlich an. Die Knappen sind seit zehn Spielen ungeschlagen.

(Quelle: YouTube/FC Schalke 04)



Die Aufgabe in Frankfurt wird alles andere als leicht. “Sie spielen eine richtig gute Saison. Sie bekommen nur wenige Gegentore. Es ist eine Mannschaft, die sehr schwierig zu bespielen ist”, streut der Schalke-Trainer den Frankfurtern auf der Vereinswebsite Rosen.

Mit 16 Gegentreffern hat die Eintracht am zweitwenigsten Tore in der ganzen Bundesliga kassiert. Nur die Defensive der Bayern (11 Tore) ist noch besser. Auf die Knappen wartet also sehr viel Arbeit. Der letzte Sieg in Frankfurt gelang Schalke im März 2010 (4:1), in den letzten sechs Auswärtsspielen gab es drei Unentschieden und drei Niederlagen.