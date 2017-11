Fußball News vom: 23.11.2017 - 15:37

13. Spieltag: Frankfurt – Leverkusen Tipp & Wettquoten

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen, Bayer Leverkusen hat seit sieben Liga-Spielen nicht mehr verloren. Am Samstag (15:30 Uhr) kommt es zum Top-Duell – die drittbeste Defensive empfängt die drittbeste Offensive.

Ante Rebic und Eintracht Frankfurt wollen weiter unbesiegt bleiben. (© Thomas Eisenhuth / dpa / picturedesk.com)

Bei Eintracht Frankfurt ist derzeit alles eitel Wonne. Mit 19 Punkten liegen die Hessen in der Tabelle auf dem 7. Platz und haben recht komfortable 11 Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Statt eigentlich wie erwartet im unteren Tabellen-Drittel zu stehen, mischen die Hessen munter oben mit. Aber wie lange noch? Der Spielplan in den kommenden Wochen hat es in sich – am 13. Spieltag ist Bayer Leverkusen zu Gast.

Es ist der Auftakt in einen heißen Advent. Das gilt aber auch für Bayer Leverkusen.

Die Werkself hat als Tabellen-Neunter ebenfalls die Europapokal-Ränge im Visier – nur drei Punkte fehlen aktuell auf Rang 6 und damit auf die Europa League. Auf der anderen Seite ist Rang 13 auch nur drei Zähler entfernt.

Der fussballportal.de Tipp: Frankfurt gegen Leverkusen endet remis

Bayer stellt die drittbeste Offensive, hat aber Verletzungssorgen

Bei Bayer Leverkusen richtet sich der Blick aber nur nach oben. Kein Wunder, seit sieben Spielen ist die Werkself in der Bundesliga schon unbesiegt. Drei Siegen stehen vier Unentschieden gegenüber.

Zuletzt gab es zu Hause ein 2:2 gegen RB Leipzig. Ein gefühlter Sieg, denn Bayer machte zwei Mal einen Rückstand wett – den zweiten sogar in Unterzahl. Für die Tore sorgten Leon Bailey und Kevin Volland.

Ein moralischer Sieg für Bayer? „Am Ende würde ich Ja sagen, aber ich sage auch Nein. Es war okay, wir müssen das 2:2 akzeptieren.”

Die Antwort von Leon Bailey, Torschütze zum 1:1 zeigt, dass Bayer 04 dabei ist, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Denn ein 2:2 gegen den Vize-Meister noch dazu in Unterzahl – normalerweise könnte man damit recht zufrieden sein.

Der Jamaikaner sieht Leverkusen noch lange nicht am Zenit des Schaffens – im Gegenteil. Denn auch die Überlegenheit in Unterzahl war für ihn keine Überraschung. „Weil wir eine starke Mannschaft sind. Wir müssen nur noch konzentriert spielen, dann werden die guten Resultate von alleine kommen. Daran besteht kein Zweifel.”

„Kevin hat bei mir einen hohen Stellenwert, weil er mit seinem Pressing einen Super-Job macht.” – Bei Leverkusen-Coach Heiko Herrlich sind nicht nur die erzielten Tore wichtig.

Leverkusen befindet sich jedenfalls am richtigen Weg. Die Probleme aus der Anfangszeit dieser Saison sind längst beseitigt. Zwischenzeitlich befand man sich sogar im Tabellen-Keller. Doch seit sieben Spieltagen geht es rasant nach oben.

Auch will sich neben Bailey ein weiterer Offensivspieler seit Wochen in Topform befindet: Kevin Volland. Gegen Leipzig traf er zum 2:2 und sorgte mit diesem Tor dafür, dass Leverkusen in dieser Saison weiter unbesiegt bleibt.



Sieben dieser 25 Tore gehen auf das Konto von Volland. Damit liegt er in der Torschützenliste hinter Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang auf Rang 3 – und ist somit auch ex aequo mit Timo Werner der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga.



Leverkusen-Coach Heiko Herrlich schwärmt von Volland: „Kevin hat bei mir einen hohen Stellenwert, weil er mit seinem Pressing einen Super-Job macht.“ Auf Volland wird es auch im Gastspiel bei der Eintracht ankommen. Schließlich gelten die Frankfurter als eine ganz harte Nuss, die nur schwer zu knacken ist.

Zudem machen Leverkusen auch noch Probleme in der Defensive zu schaffen. Wendell und Benjamin Henrichs (gegen Leipzig ausgeschlossen) werden in Frankfurt definitiv fehlen, mit der Erkrankung von Panos Retsos droht der nächste Ausfall. Dazu ist auch der Einsatz von Sven Bender weiterhin fraglich.

Frankfurt will sich “Winterspeck” zulegen

Bei Eintracht Frankfurt könnte die Stimmungslage kaum besser sein. Rang 7 mit 19 Punkten kann sich nach dem ersten Saison-Drittel durchaus sehen lassen. Die Abstiegszone ist sogar elf Zähler entfernt.

Seit sechs Liga-Spielen, dazu auch noch eines im DFB-Pokal, ist die Eintracht nun schon ungeschlagen und darf momentan eher von möglichen Reisezielen in Europa träumen, als Ausflüge in tiefste Zweitliga-Provinz zu befürchten. Allerdings kann sich diese Situation in den nächsten Wochen schlagartig ändern.





Denn der Spielplan bis zur Winterpause hat es für die Hessen in sich: Mit Bayer Leverkusen am 13. Spieltag und dann Bayern München bzw. Schalke 04 gastieren drei Hochkaräter in Frankfurt und auswärts warten die Abstiegskandidaten Hertha BSC und Hamburger SV.

Erst dann wird sich wohl entscheiden wohin die Reise der Eintracht in dieser Saison gehen kann. Deshalb haben die Eintracht-Kicker die Anordnung, sich bis zur Winterpause noch einen komfortablen „Winterspeck“ zuzulegen – und zwar in Punkten. Der Vorsprung nach unten soll komfortabel, der Abstand nach oben möglichst gering sein.



Aber: Von den bisherigen fünf Heimspielen konnte lediglich gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (2:1) und dem damaligen Tabellen-Vorletztem Werder Bremen (2:1) dank zweier Last-Minute-Tore die Maximal-Ausbeute eingefahren werden. Eine Festung sieht jedenfalls anders aus.



Andererseits ist die Eintracht – weil es zwischen den beiden Siegen auch ein Remis gab – bereits seit drei Heimpartien ungeschlagen. Das macht Hoffnung. Denn Eintracht-Coach Niko Kovac sagt: „Wir haben eine Serie. Die wollen wir gerne fortsetzen.“

Frankfurt: Starke Defensive aber zuletzt immer mit Gegentor

Zuversicht darauf, dass dies auch gelingt, macht vor allem an der Defensive. Die Eintracht stellt mit zwölf Gegentoren die drittstärkste Abwehr der Liga – nur Bayern und Schalke haben noch weniger Gegentreffer hinnehmen müssen.

Jedoch liegt das letzte „zu Null“ der Eintracht auch schon wieder zwei Monate zurück. Am 20. September (5. Spieltag) beim 1:0 in Köln kassierten die Frankfurter zuletzt kein Gegentor. Seitdem schlug es sieben Mal in Folge mindestens ein Mal im Frankfurter Kasten ein. Und jetzt kommt mit Leverkusen die drittbeste Offensive der Liga.





Eintracht selbst hält erst bei 14 erzielten Toren. Nicht berauschend, aber Schalke ist mit gerade einmal zwei Treffern mehr sogar Zweiter. In der vergangenen Saison schenkte die Eintracht den Leverkusenern im Heimspiel zwei Tore ein und gewann mit 2:1.

Die Wettanbieter sind sich nicht ganz sicher, ob sich dieses Ereignis am Samstag wiederholen wird. Die Siegquoten sind ziemlich ausgeglichen. Ausgeglichen ist auch die Bilanz aus den letzten fünf Duellen in Frankfurt: Zwei Mal gewann die Eintracht, zwei Mal gab es ein Remis und zwei Mal siegte Bayer 04.

Den bislang letzten „Dreier“ der Werkself in Frankfurt gab es im November 2015 mit 3:1.