Bundesliga 2017/18: Dortmund – Schalke Tipp & Wettquoten

Hatten die jeweiligen Punkteteilungen nach den jüngsten drei Revier-Derbys stets für enttäuschte Dortmunder Gesichter gesorgt, stellt sich die Lage am Samstag (15:30 Uhr) komplett gegensätzlich dar: Derzeit haben die Schwarz-Gelben allen Grund, den Besuch der Königsblauen zu fürchten.

Dank eines Laufs von sieben ungeschlagenen Pflichtspielen (5 Siege, 2 Remis) kann der FC Schalke schon seit etlichen Wochen eine Schönwetterfront vermelden, die den einstigen Chaos-Klub mittlerweile sogar in den Rang des ersten Bayern-Jägers erhob.

Während sich der Gast unter Domenico Tedesco neu als Spitzenmannschaft zu erfinden beginnt, sind die Borussen in der entgegengesetzten Richtung unterwegs: Peter Bosz scheint auf dem besten Weg zu sein, den achtfachen deutschen Meister in die Bedeutungslosigkeit zu führen.

Das unter der Woche kassierte 1:2 gegen Tottenham macht schmerzlich deutlich, in welch einem fortgeschrittenen Stadium die Krise mittlerweile angekommen sind – längst erscheint es aberwitzig, nur mehr vom erforderlichen Nachziehen einiger Stellschrauben zu sprechen.

Der fussballportal.de Tipp: Dortmund gewinnt gegen Schalke

Der BVB ist reif für die Couch

Wurden noch vor kurzem lediglich Detailfragen für die ausbleibenden Ergebnisse verantwortlich gemacht, hatte sich die Mannschaft am Dienstag in jeglicher Hinsicht in einem bedauernswerten Zustand präsentiert – physisch, psychisch und taktisch setzten die Spurs den BVB Schachmatt.

“Es ist keine Frage der Kraft, sondern eine mentale Sache, wenn du dir Woche für Woche dieselben Dinger reinhaust.” – Marcel Schmelzer sieht die sportlichen Defizite des BVB zunehmend in den Hintergrund rücken.

Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass die physische Komponente der Talfahrt von Woche zu Woche an immer größerer Bedeutung gewinnt; laut Marcel Schmelzer war entsprechend auch der jüngste königliche Rückschlag vornehmlich auf das allgemeine Grübeln zurückzuführen.

“Wir müssen daran arbeiten, mit unseren Fehlern schneller abzuschließen. Nach dem 1:1 blieben uns noch 40 Minuten für den Sieg. Aber wenn du dann das Gefühl des gemachten Fehlers bis zum Schlusspfiff mit dir rumschleppst, dann macht es keinen Sinn”, sagte Schmelzer.

Auch Peter Bosz machte auf der anschließenden Pressekonferenz das fehlende Selbstbewusstsein als Hauptgrund allen Übels aus: “Nach dem 1:1 hat man gesehen, dass meinen Spielern das Vertrauen fehlt, weiterzumachen. Wenn man so lange nicht gewinnt, ist das logisch.”

Die Diagnose des BVB-Coachs unterstrich damit zugleich unfreiwillig den Verdacht, dass den Spielern zunehmend das Zutrauen in die Problemlösungskompetenzen des Trainers verloren geht – die immer kopfloser anmutenden Auftritte sind in erster Linie auch der Hilflosigkeit des Holländers anzukreiden.

Vor dem Derby regiert nur das Prinzip Hoffnung

Entsprechend symptomatisch mutet es für die aktuelle Lage der Dortmunder an, dass sich dessen Matchplan nun auch am Samstagnachmittag vornehmlich auf flehentlichen Trotz zu beschränken scheint: “Wir müssen jetzt das Derby gewinnen. Wir müssen einfach gewinnen.”





Nicht minder schwer fällt es erwartungsgemäß den Spielern, vor dem Heimspiel gegen Schalke eine begründete optimistische Grundhaltung zu entwickeln; am überzeugendsten wirkt da fast noch die Behauptung, dass sich der Revier-Kracher von jeher auf eine Gesetzmäßigkeiten stützt.

Tatsächlich dürfte es für Dortmund ein kleiner Lichtblick sein, dass Schmelzer den Derbysieg zu einer reinen Willensfrage verklärt: “In diesem Spiel ist es egal, in welcher Phase du gerade bist. Es geht darum, welche Spieler den Sieg in diesen 95 Minuten mehr wollen. Für uns ist das eine riesige Chance.”

Auch Gonzalo Castro möchte es sich nicht nehmen lassen, das anstehende Heimspiel als einzigartige Möglichkeiten zu interpretieren, die tiefe Sinnkrise mit nur einem Heim-Dreier für beendet zu erklären: “Wenn wir das Spiel gewinnen, dann ist die Leidenszeit der vergangenen Wochen schnell vorbei.”





Abgesehen von allen anderslautenden Problemen dürfte es dem BVB aber auch in personeller Hinsicht einen fast schon übermenschlichen Willen abverlangen, den erhofften Befreiungsschlag kurzentschlossen an den Hörnern zu packen.

Zu den ohnehin langfristig ausfallenden Leistungsträgern hat sich mit dem jüngst verletzt ausgewechselten Keeper Bürki mittlerweile noch ein neues Sorgenkind hinzugesellt – auch die angekündigten Comebacks von Sokratis und Pulisic könnten sich in letzter Sekunde noch zerschlagen.

Schalke ist schon vor dem Anpfiff euphorisiert

Bei den Gästen wächst derweil täglich die Zuversicht, dass sich Leon Goretzka tatsächlich an den ausgegeben Fahrplan hält. Da der Spielmacher am Mittwoch wieder sein erstes Mannschaftstraining absolvierte, dürfte ein Einsatz in Dortmund um einiges wahrscheinlicher geworden sein.





Dabei hatten die Königsblauen in den vergangenen Wochen oft genug bewiesen, dass der an einer „Stressreaktion im Bein“ laborierende Goretzka gegebenenfalls auch verzichtbar ist: In Abwesenheit des 22-Jährigen sprangen immerhin sieben von neun möglichen Punkten heraus.

Die Rückkehr des wertvollsten Spielers könnte dem Team nun aber dennoch den letzten Tick verpassen, den es für einen Triumph im Signal Iduna Park braucht. Wie viel sich Schalke von dem Gastspiel verspricht, drücken dabei vielleicht am besten die Beschwichtigungsversuche der Verantwortlichen aus.

“Die Tabelle ist nach zwölf Spieltagen nicht wichtig – sondern erst nach 34. Aktuell ist es brutal eng oben. Wir motivieren uns über Aufgaben, nicht über die aktuelle Tabelle.” – Die anstehende Aufgabe in Dortmund dürfte Domenico Tedesco und seine Knappen nun sogar in ganz besonderer Weise motivieren.

So sieht sich etwa Christian Heidel ob des um sich greifenden Optimismus bereits zu einem leichten Tritt auf die Euphorie-Bremse genötigt. Den Manager treibt allem Anschein nach die Sorge um, dass die Schwarz-Gelben ausgerechnet aus der Stärke des großen Rivalen die Kraft zu einer Trotzreaktion beziehen:

„Ich kann nicht sagen, ob es ein Vorteil ist, als Zweitplatzierter ins Derby zu gehen. In Dortmund werden sie sagen: „Denen zeigen wir es jetzt!“ Insofern haben wir dort auch etwas ausgelöst. Wir bereiten uns ganz normal auf das Duell vor – völlig unabhängig davon, ob der der BVB eine gute oder schlechte Phase hat.“