13. Spieltag: 1. FC Köln – Hertha BSC Tipp & Wettquoten

Beim 1. FC Köln hofft man weiter auf den Befreiungsschlag. Diesmal soll dieser am Sonntag (18:00 Uhr) gegen Hertha BSC gelingen. Die “alte Dame” ist in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch sieglos. Köln gelangen bislang aber erst vier Tore.

Gelingt dem 1. FC Köln und Trainer Peter Stöger der erste Liga-Sieg dieser Saison? (© Marius Becker / dpa / picturedesk.com)

Die Lage des 1. FC Köln passt zum November-Wetter – sie ist trist und ungemütlich. Daran kann auch der überraschende 1:0-Erfolg am Donnerstag in der Europa League gegen Arsenal nichts ändern.

Denn in der Bundesliga steckt der „EFfzeh“ noch immer tief im Tabellenkeller fest. Letzter Platz nur zwei Punkte und vier Tore aus 12 Spielen lautet die desaströse Zwischenbilanz. Aktuell fehlen den Domstädtern bereits acht Zähler auf das rettende Ufer.

Deshalb sind die Kölner am 13. Spieltag im Heimspiel gegen Hertha BSC gefordert, den ersten Liga-Sieg einzufahren.

Aber auch die Berliner können sich nicht gemütlich zurücklehnen – auch für die Hertha ist die Lage alles andere als komfortabel. Zwar beträgt das Guthaben auf die Abstiegsränge sechs Punkte, die können in den kommenden Wochen jedoch wegschmelzen.

Der fussballportal.de Tipp: Köln gewinnt gegen Hertha BSC

Hertha: In den letzten 11 Liga-Spielen gab es immer ein Gegentor

Den Hertha BSC konnte in den letzten fünf Liga-Spielen nur einen Sieg feiern. Am vergangenen Spieltag setzte es für die „alte Dame“ die bereits vierte Pleite. Zu Hause mit 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach.

Bereits nach 20 Minuten lagen die Hauptstädter mit 0:3 zurück und es kündigte sich ein richtiges Debakel an. Doch die Hertha gab nicht auf und kam im zweiten Durchgang sogar auf 2:3 heran, ehe das 2:4 nach 77 Minuten die Partie endgültig entschied.

Für die Hertha war dies zwar die erste Niederlage nach drei Liga-Spielen, aber auf der anderen Seite holten die Berliner aus den letzten sieben Bundesliga-Spielen nur einen Sieg (2:1 zu Hause gegen Hamburger SV).

Was ebenfalls auffällt: Bis vor kurzem bestand das Berliner Spiel aus Kontrolle. Es war wenig spektakulär und mitreißend. Doch nach den jüngsten beiden Spieltagen, so scheint es, als habe die „alte Dame“ plötzlich das Spektakel entdeckt – nach dem 3:3 vor der Länderspielpause in Wolfsburg gab es diesmal ein 2:4 gegen Gladbach.







Video: Hertha-Coach Pal Dardai im Kurz-Talk nach dem Training (Quelle: YouTube/Hertha BSC)

Dazu folgte am Donnerstag in der Europa League bei Athletic Bilbao ein 2:3 – das macht in Summe 10 Gegentore in den letzten drei Pflichtspielen. Dazu kommt auch noch, dass die Hertha in der Bundesliga seit dem 1. Spieltag – seit dem 2:0 gegen Wolfsburg – nicht mehr ohne Gegentor blieb.



Das heißt: In den letzten elf Liga-Spielen kassierten die Berliner immer mindestens ein Gegentor. Die anfällige Defensive (19 Gegentore – der fünftschlechteste Wert der Liga) ist ein Grund, warum die Hertha derzeit in südlicheren Gefilden der Tabelle zu finden ist.



Herthas Abwehrspieler Sebastian Langkamp sagt: „Wir bekommen zu viele Gegentore. Wir müssen die Balance wieder finden.“ So wie es in der Vorsaison der Fall war. Damals hielten die Berliner nach 12 Spieltagen bei fünf zu-Null-Spielen.

Hertha-Coach Pal Dardai, der gegen Gladbach mit einer offensiven Ausrichtung und einer Doppel-Spitze Ibisivec-Selke experimentierte, sieht die Sache nicht ganz so eng: „Gegen Gladbach war es in Summe kein schlechtes Spiel von uns.“ Ein Konter, ein Elfmeter, ein Sonntagsschuss – die Tore seien laut Dardai nicht zu verteidigen gewesen. „Wir haben nachher Moral und Charakter gezeigt.“

Gelingt Köln diesmal nach einem EL-Sieg die Wende?

Moral und Charakter wird am Sonntag auch vom 1. FC Köln erwartet. Für den „Effzeh“ ist das Aufeinandertreffen mit der Hertha schon so etwas wie ein Endspiel. Die Kölner müssen punkten, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten.



Zwei Punkte nach zwölf Spielen – das gab es erst zwei Mal in der Geschichte der Bundesliga. 1963 stand der FC Saarbrücken so schlecht da, 1860 München im Jahr 1977. Am Ende stiegen beiden Klubs in die 2. Bundesliga ab.



Mut und Hoffnung, dass dies nun nicht auch dem 1. FC Köln passiert, soll der 1:0-Erfolg in der Europa League gegen Arsenal machen. Nur ob ein Sieg im „kleinen Europapokal“ gegen eine wenig motivierte B-Mannschaft der Gunners auch wirklich Kraft für den Liga-Alltag gibt?

Genau das dachte man auch nach dem 5:2-Erfolg gegen BATE Borissov. Auch dieser Sieg wurde als „Befreiungsschlag“ bejubelt, aber danach folgten in der Liga wieder zwei Niederlagen: 0:3 zu Hause gegen Hoffenheim und zuletzt 0:1 in Mainz. Nun soll es aber endlich klappen. Nur wie?





Köln hat in den bisherigen zwölf Liga-Spielen nur vier Tore erzielt. Noch nie war eine Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga in diesem Bereich so schlecht. “Wenn man auf die Statistik schaut, das ist schon peinlich”, sagt Abwehrspieler Dominic Maroh dazu.

Er ergänzt aber auch, dass es nicht an Trainer Peter Stöger liegt. „Der Trainer ist die ärmste Sau. Der macht alles akribisch und gibt uns alle Möglichkeiten, und wir schaffen es einfach nicht, auf dem Platz Tore zu schießen.”

“Zwei Punkte nach zwölf Spieltagen ist einfach schlecht.” – Köln-Trainer Peter Stöger ist ein Mann klarer Worte.

Dazu kommt, dass Köln abgesehen von unfassbarem Verletzungspech (9 Spieler fehlen am Sonntag gegen die Hertha) bislang auch nur sehr wenig Glück mit dem Videobeweis hatte, wie das Beispiel am vergangenen Spieltag in Mainz zeigt.

Ein Elfmeter, der keiner war, laut Videobeweis aber doch, führte in der 42. Minute zum 0:1 – in der Folge verlor Köln das Spiel. Dass der „Effzeh“ nach dem 0:1-Rückstand in Mainz in den verbleibenden 50 Minuten kein Treffer gelang und auch eine mehr als 20-minütige Überzahl nicht nutzen konnte, offenbart die derzeitige Verfassung der Kölner.

Mit Unglück allein hat es jedenfalls nichts zu tun, wenn ein einziges Gegentor genügt, um den FC aus der Bahn zu werfen, und sei es noch so ungerecht.

Hertha BSC ist auswärts noch sieglos

Von Endzeitstimmung will man in der Domstadt allerdings noch immer nichts wissen. Gebetsmühlenartig werden Durchhalteparolen durchgekaut. Gegen die Hertha wissen alle Kölner, dass nur ein Heimsieg zählt, um das rettende Ufer wieder am Horizent sehen zu können.

Die Wettanbieter haben den „Effzeh“, der von den bisherigen fünf Liga-Heimspielen keines gewinnen konnte und vier davon verloren hat, jedenfalls noch nicht abgeschrieben. Für die Online-Buchmacher gehen die Kölner gemäß den Wettquoten sogar als leichter Favorit ins Spiel.





Das liegt wohl auch daran, dass sich die „alte Dame“ in der Fremde bislang nicht so wohl fühlt und noch keines der bisherigen fünf Liga-Auswärtsspiele gewinnen konnte. Drei Remis stehen zwei Niederlagen gegenüber.

Köln kann auch aus den jüngsten Duellen mit der Hertha etwas Selbstvertrauen ziehen: In der 2. Runde im DFB-Pokal haben die „Geißböcke“ zuletzt sogar in Berlin mit 3:1 gewonnen und in der vergangenen Saison gewann Köln das Heimspiel gegen die Hertha gar mit 4:2.