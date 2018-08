Fußball News vom: 03.08.2018 - 08:00

2. Bundesliga: VfL Bochum – 1. FC Köln Tipp & Wettquoten

Am Samstag (13:00 Uhr) startet der 1. FC Köln mit der Auftaktpartie beim VfL Bochum seine “Mission Rückkehr in die Bundesliga”. Wie gut der neu formierte “Effzeh” schon zum Liga-Start ist, das ist die spannende Frage…

Markus Anfang, der neue Cheftrainer des 1. FC Köln. (© Henning Kaiser / dpa / picturedesk.com)

Am Samstag treffen am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison mit dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln zwei ehemalige Bundesligisten aufeinander.

Während die Bochumer nach passablen Leistungen in der vergangenen Rückrunde für so manche Experten zum Kreis der Geheimfavoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga gehören, zählt für den FC nach dem Abstieg aus dem Fußballoberhaus nur der direkte Wiederaufstieg.

Wie gut ist Bochum wirklich?

An der abschließenden Bewertung der Leistung des VfL Bochum in der Vorsaison scheiden sich fraglos die Fußballgeister. Einerseits konnte der Ruhrpott-Klub die Spielzeit 2017/2018 punktgleich mit den viertplatzierten Bielefeldern auf dem sechsten Rang beschließen.

Andererseits gehörte der VfL in der Rückrunde zwischenzeitlich zu den Abstiegskandidaten und konnte sich nur dank einer ausgewachsenen Erfolgsserie unter Robin Dutt auf den letzten Saisonmetern in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten.

Unser 2. Liga Tipp: Bochum gegen Köln endet remis

Wie es um die tatsächliche Leistungsstärke in der neuen Saison bestellt ist, bleibt daher zumindest aus heutiger Sicht die große Frage.

Für den VfL spricht im Vorfeld der Partie gegen Köln indes die Heimbilanz aus der vergangenen Spielzeit. In den 17 vor heimischer Kulisse ausgetragenen Partien musste Bochum nur vier Niederlagen hinnehmen und gehörte damit zu den stabilsten Heimteams der Liga.

2. Bundesliga Wettquoten für Bochum – Köln:

Drei Weg Wette Sieg Bochum Unentschieden Sieg Köln Anbieter 2,85 3,20 2,55 Tipico 2,80 3,10 2,60 Bet365 2,65 3,30 2,50 Interwetten 2,90 3,30 2,60 Bet3000 2,75 3,10 2,60 Betway 2,80 3,15 2,55 Sunmaker 2,75 3,10 2,55 Betfair

* Quoten Stand vom 3.8.2018, 8:00 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Mit dabei nur 16 kassierten Gegentreffern konnten sich die Bochumer vor allem auf die eigene Defensive verlassen. Einzig der SV Sandhausen arbeitete bei 15 Gegentoren noch erfolgreicher.

Offensiv konnte der VfL allerdings die gesamte Saison über nicht überzeugen. In 34 Partien kam das Team gerade einmal auf 37 erzielte Treffer und gehörte damit zu den offensivschwächsten Mannschaften der Saison. Entsprechend steht auch zum Auftakt der neuen Spielzeit gegen Köln aus Bochumer Sicht kein Torfestival zu erwarten.

Starkes Köln mit einigen Fragzeichen

Während sich die Bochumer Bilanz der Vorsaison als äußerst ambivalent erweist, sind über die Leistungen der Kölner im Grunde keine zwei Meinungen möglich.

Schließlich kamen die Domstädter in 34 Partien gerade einmal auf 22 Zähler und haben mit nur sechs in der Hinrunde erzielten Punkten eine historisch schlechte Halbserie hinter sich gebracht. Dass der FC mit insgesamt 70 Gegentreffern zudem über die mit Abstand schlechteste Defensive der Liga verfügte, bleibt dabei beinahe nur eine Randnotiz.

Trotz der katastrophalen Leistungen im abgelaufenen Fußballjahr geht Köln in der Zweitligasaison 2018/2019 gemeinsam mit dem HSV als Top-Favorit auf den Aufstieg ins Rennen.





Bild: Markus Anfang ist der neue Cheftrainer des 1. FC Köln. Das Ziel ist klar: Der Aufstieg in die Bundesliga.

Dabei steht allerdings zu erwarten, dass der abermalige Neuanfang für den Traditionsverein nicht gänzlich reibungslos verläuft. Neu-Trainer Markus Anfang hat in der vergangenen Saison mit Holstein Kiel zwar seine Qualitäten durchaus unter Beweis gestellt. Wie Anfang mit dem wesentlich turbulenteren Umfeld in Köln umzugehen versteht, bleibt allerdings abzuwarten.

Immerhin: Obwohl einige Stammspieler den Verwein erwartungsgemäß nach dem Abstieg verlassen haben, konnte das Kölner Management den Kaderkern erhalten und hat dafür gesorgt, dass der FC das Projekt Wiederaufstieg mit Spielern wie Nationalspieler Jonas Hector oder Keeper Timo Horn angehen kann.

Gegen Bochum befindet sich Köln daher trotz des Auswärtsnachteils in der Favoritenrolle.

Ein Fingerzeig für die Saison?

Sowohl für den VfL Bochum als auch den 1. FC Köln ist das Duell am ersten Spieltag bereits eine richtungsweisende Partie.

Denn während der VfL mit einem Sieg gegen den Aufstiegskandidaten bereits zu Anfang der Spielzeit ein Zeichen setzen könnte, muss Köln in Bochum beweisen, dass der Abstieg verarbeitet und in der Saisonvorbereitung die Grundlage gelegt wurde, um im nächsten Jahr wieder erstklassig zu spielen.