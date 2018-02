Fußball News vom: 21.02.2018 - 16:55

2. Liga 2017/18 – 24. Spieltag mit Vorschau, Tipp und Wettquoten

2. Liga Wettquoten, Prognose und Analye für den 24. Spieltag von 23. bis 25. Februar 2018.

Vorschau und Wettquoten zum 24. Spieltag der 2. Liga 2017/18

Fortuna Düsseldorf hat durch das 1:1-Heimremis gegen Greuther Fürth zwar die Tabellenführung der 2. Liga eingebüßt und rangiert punktgleich hinter Spitzenreiter Nürnberg auf Platz zwei. Aus Sicht der 2. Liga Wettquoten sind die Aussichten auf die Rückkehr in die höchste Spielklasse dennoch weiterhin gut.

Holt sich Düsseldorf Platz 1 zurück?

Am Freitagabend können die Düsseldorfer mit einem Punktgewinn im Auswärtsspiel in Regensburg zumindest bis Sonntag wieder die Führungsposition zurückerobern. Die Regensburger haben durch die 0:1-Niederlage in Dresden im Kampf um den Relegationsplatz zwar etwas an Boden verloren, zählen aber dennoch zu den positiven Überraschungen der Saison.

Zur gleichen Zeit treffen in Bielefeld die Arminia und Dynamo Dresden aufeinander. Die Bielefelder sind nach fünf Spielen ohne Niederlage ebenfalls knapp an den Aufstiegsplätzen dran. Für Dresden wiederum war der Heimsieg gegen Regensburg ein wichtiger Schritt zur Wahrung des Klassenerhalts.

2. Liga Wettquoten: 24. Spieltag

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist der SV Sandhausen überraschend weiterhin ein Aufstiegskandidat. In den letzten fünf Zweitligaspielen der Sandhäuser fielen insgesamt nur drei Tore, in keinem mehr als eines. Am Samstag um 13 Uhr ist der SVS bei Union Berlin zu Gast. Die bisherigen fünf Aufeinandertreffen im Stadion an der Alten Försterei hat Union alle gewonnen.

Mit den Aufstiegsambitionen etwas ins Hintertreffen geraten ist zuletzt der FC Ingolstadt. Dennoch ist der Rückstand von vier Punkten auf die drittplatzierten Kieler durchaus aufzuholen. Am Samstag sind die Schanzer beim MSV Duisburg zu Gast, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat und ebenfalls die Chance auf die Bundesliga-Rückkehr wittert.

Greuther Fürth, Kaiserslautern und Darmstadt im Abstiegskampf

Dagegen geht es für die SpVgg Greuther Fürth nur um den Klassenerhalt. Mit dem Punktgewinn in Düsseldorf lebt die Chance für das Kleeblatt weiter. Am Samstag empfangen die Franken die Braunschweiger Eintracht, die sich des Weiterverbleibs in der 2. Liga ebenfalls noch nicht ganz sicher sein darf.



Deutlich schlechter ist allerdings die Lage für den 1. FC Kaiserslautern, der nach der jüngsten Heimniederlage gegen Sandhausen kaum noch zu retten ist. Am Samstag sind die Lauterer bei Erzgebirge Aue zu Gast, wo sie bei sechs Gastspielen noch nie gewinnen konnten (3 Remis, 3 Niederlagen).



Ähnlich schlecht wie für Kaiserslautern ist die Lage auch für Darmstadt 98. Vor dem Nachtragsspiel gegen Kaiserslautern am Mittwochabend rangieren die beiden Klubs auf den letzten beiden Plätzen. Am Sonntag um 13:30 Uhr brauchen die Lilien im Heimspiel gegen Heidenheim erneut einen Sieg, um den Durchmarsch von der 1. in die 3. Liga zu verhindern.

Wann gewinnt Kiel endlich wieder?

Fast schon unheimlich wird die Serie von Holstein Kiel. Seit dem 13. Spieltag, einem 3:0-Heimsieg gegen Dynamo Dresden am 5. November 2017, wartet der Herbstmeister der 2. Liga bereits auf einen vollen Erfolg. In den letzten zehn Spielen gab es acht Remis und zwei Niederlagen.

Umso erstaunlicher ist es, dass für die drittplatzierten Kieler die Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga weiterhin intakt sind. Am frühen Sonntagnachmittag sind die Störche beim FC St. Pauli zu Gast, der zuletzt gegen die Aufstiegskandidaten Nürnberg und Ingolstadt ungeschlagen blieb.







Video: Der 1. FC Nürnberg ist auf dem besten Weg, wieder in die Bundesliga zurückzukehren.

(Quelle: YouTube/CLUB TV)

Der 1. FC Nürnberg ist seit zehn Spielen unbesiegt und führt mittlerweile die Tabelle der 2. Liga an. Aus Sicht der Wettquoten der Buchmacher stehen die Chancen gut, dass die Franken in der nächsten Saison wieder in der höchsten Spielklasse mit dabei sind.

Am Sonntag müssen die Nürnberger jedoch zum VfL Bochum. Von den bisherigen fünf Zweitliga-Heimspielen gegen den „Club“ haben die Bochumer vier gewonnen und noch keines verloren.