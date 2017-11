Fußball News vom: 27.11.2017 - 10:47

2. Liga heute: Düsseldorf – Dynamo Dresden Tipp & Wettquoten

Hochbrisanter Spieltagsabschluss in Düsseldorf! Der Montagsschlager der 2. Liga macht seinem Namen am 15. Spieltag einmal mehr alle Ehre. Fortuna Düsseldorf kann am Abend (20:30 Uhr) mit einem Heimsieg über Dynamo Dresden die Tabellenführung zurückerobern. Die Sachsen kämpfen hingegen am unteren Ende der Tabelle.

Zum Zuschauen verurteilt: Fortunas Florian Neuhaus. (© Roland Weihrauch / dpa / picturedesk.com)

Nach dem Remis von Leader Holstein Kiel kann Fortuna Düsseldorf die am vergangenen Wochenende verlorene Tabellenführung zurückerobern. Ein Sieg gegen Dynamo Dresden und die Elf von Friedhelm Funkel lächelt wieder von ganz oben. Zudem kann der Vorsprung auf den Relegationsplatz zur Bundesliga ausgebaut werden.

Funkel: “Wollen gewinnen”

Bereits bevor festgestanden ist, dass Kiel gegen Ingolstadt Federn lässt, hat Fortuna-Coach Funkel bei einer Pressekonferenz am Freitag die Richtung vorgegeben. “Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Das müssen die Jungs zeigen und alles bis zum Abpfiff dafür geben”, so der Trainer, der einige Umstellungen vornehmen muss.

Der fussballportal.de Tipp: Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Dynamo Dresden

Zwar sind Kaan Ayhan und Oliver Fink wieder fit, dafür fehlen die gesperrten Marcel Sobottka und Florian Neuhaus. Adam Bodzek und Michael Rensing sind verletzt, Benito Raman kommt wohl nur eine für eine Joker-Rolle in Frage. “Es gibt immer Alternativen”, will Funkel keine personellen Ausreden gelten lassen.

Düsseldorf will wieder an die Spitze

Gegen Dresden erwartet der Düsseldorf-Coach ein schwieriges Spiel. “Sie verteidigen sehr kompakt, setzen ihre Gegner aber auch immer wieder früh unter Druck. Das haben sie schon in der letzten Saison sehr erfolgreich gemacht. Im Moment haben sie einen leichten Hänger, allerdings haben sie auch viele Spiele mit Pech verloren.”

Drei Weg Wette Sieg Düsseldorf Unentschieden Sieg Dresden Anbieter 1,85 3,60 4,20 Tipico 1,90 3,60 3,80 Bet365 1,90 3,45 3,80 Interwetten 1,95 3,70 4,00 Bet3000 1,95 3,40 3,60 Betway 1,95 3,50 3,80 Sunmaker 1,90 3,50 3,80 Betfair

Quoten Stand vom 27.11.2017, 10:41 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Auch die Fortunen hatten zuletzt einen kleinen Durchhänger, allerdings auf hohem Niveau. Drei Spiele hintereinander wurden nicht gewonnen, allerdings auch nur eines verloren. Am vergangenen Wochenende setzte es in Ingolstadt eine 0:1-Niederlage, durch die Düsseldorf Platz eins an die Kieler abgeben musste.

Dieser soll am Montag wieder zurückerobert werden. Dafür ist aufgrund der schlechteren Tordifferenz ein Heimsieg notwendig. Nach Meinung der Wettanbieter, die Düsseldorf eindeutig mit der Rolle des Favoriten bedacht haben, sollte dies kein allzu großes Problem darstellen.





Foto: Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel muss ohne Florian Neuhaus auskommen. Nach einer Tätlichkeit im Spiel gegen Heidenheim wurde der Mittelfeldmann nachträglich für drei Spiele gesperrt. (© Roland Weihrauch / dpa / picturedesk.com)

Wie hat Dresden Lautern-Pleite verdaut?

Dynamo Dresden hat aktuell mit großen Problemen zu kämpfen. Die Truppe von Trainer Uwe Neuhaus wartet bereits seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. In der Tabelle befindet sich die SGD mit drei Punkten Rückstand momentan auf dem Schleudersitz in die Drittklassigkeit.

Ein Auswärtssieg in der Düsseldorfer Esprit-Arena würde die Sachsen wieder in unmittelbare Nähe des rettenden Ufers bringen. Dazu muss allerdings die jüngste Pleite verarbeitet werden. Auch am vergangenen Spieltag hat Dynamo die Montagspartie bestritten und musste dabei eine besonders bittere Niederlage einstecken.





Bis fünf Minuten vor Spielende lagen die Dresdner im Abstiegsduell mit Kaiserslautern mit 1:0 in Front, ehe ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten die Pfälzer zum Sieger machte. Ein derartiger Nackenschlag muss erst einmal verdaut werden. Zumal mit der Fortuna die heimstärkste Mannschaft der 2. Liga wartet.

Dresden ohne Chance? Neuhaus ganz anderer Meinung

Doch SGD-Trainer Neuhaus übt sich in Optimismus. “Ich glaube, dass viele meinen, dass wir dort chancenlos sind. Dem schließe ich mich nicht an”, stellte der Dresden-Trainer auf der Vereinswebsite klar. Die Pleite gegen Lautern dürfe keinen Einfluss mehr haben.

“Die Situation, tabellarisch, hat sich zugespitzt. Dass die Niederlage extrem bitter war, brauchen wir nicht wegzudiskutieren. Aber das können wir nicht ewig mit uns herumschleppen. Wir müssen uns gegenseitig helfen und als Team, als Einheit auftreten. Das sind die Mittel, die wir am Montag dann auch brauchen werden”, so Neuhaus weiter.





Video: Die Pressekonferenz von Dynamo Dresden vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Düsseldorf. “Ich erwarte mir, dass sich die Mannschaft absolut zerreisst”, so SDG-Trainer Uwe Neuhaus. (Quelle: YouTube/SG Dynamo Dresden e.V.)



Abgesehen von Sören Gonther und Pascal Testroet sollten Montagabend alle Spieler fit sein. Dresden steht unter Zugzwang, will die Mannschaft nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten. Nur dank eines einzigen Tores ist die SGD vor Fürth und nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Im Falle einer Niederlage würde sich das ändern. Die Fans können sich also auf einen extrem spannenden Montagsschlager freuen. Düsseldorf will zurück an die Tabellenspitze, Dresden will ein Abrutschen auf die sicheren Abstiegsränge verhindern.