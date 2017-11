Fußball News vom: 20.11.2017 - 10:41

2. Liga heute: Dresden – 1. FC Kaiserslautern Tipp & Wettquoten

Zum Abschluss des 14. Spieltags in der 2. Liga wird es heute Abend (20:30 Uhr) besonders spannend! In Dresden steigt mit der Partie zwischen den “Dynamos” und dem 1. FC Kaiserslautern ein klassisches Kellerduell. Der 16. trifft auf den Tabellenletzten und steht unter großem Druck. Allerdings geht es auch für die Pfälzer um sehr viel.

Dresdens Peniel Mlapa im Zweikampf.

Durch den überraschenden 4:3-Heimerfolg des 1. FC Heidenheim gegen Union Berlin ist Dynamo Dresden auf den Relegationsplatz zurückgerutscht. Die SGD will so schnell, wie möglich den Schleudersitz Richtung Drittklassigkeit verlassen. Dafür wird im Montagsschlager gegen Kaiserlautern ein Sieg notwendig sein.

Nimmt Neuhaus einen Taktik-Wechsel vor?

Uwe Neuhaus hat nach der bitteren 0:3-Niederlage bei Aufsteiger Kiel vor der zweiwöchigen Länderspielpause Änderungen angekündigt. Man darf gespannt sein, wie diese aussehen werden. Es könnte sein, dass von einem 4-3-3- auf ein offensiveres 4-4-2-System mit zwei Stürmen umgestellt wird.

Der fussballportal.de Tipp: Dynamo Dresden gewinnt gegen Kaiserslautern

Die SGD hat nach einem sehr guten Start in den vergangenen Wochen an Boden verloren. Magere zwei Pünktchen aus den letzten vier Spielen zeigen, wohin der Trend der Sachsen geht – nach unten. Dresden ist seit dem 2:0 gegen Heidenheim vom 1. Oktober ohne Sieg und rutschte in der Tabelle vom 10. auf den 16. Platz zurück.

Neuhaus: “Wollen mit aller Macht gewinnen”

Um nicht noch tiefer in die Abstiegszone hineinzugeraten, stehen die Dresdner gegen den 1. FCK vor einem Pflichtsieg. “Vor uns liegt ein enorm wichtiges Spiel, das wir mit aller Macht gewinnen wollen. Aber es wird richtig schwer und vor allem eine Kopfsache”, betonte der Dynamo-Coach auf der Klub-Homepage.

Allerdings ist das Duell der beiden Traditionsklubs alles andere als vorentscheidend. “Wenn wir gewinnen, haben wir drei Punkte mehr und sind nicht gerettet. Und wenn wir verlieren, sind wir noch nicht abgestiegen”, bringt es Neuhaus auf den Punkt. Ein Sieg wäre natürlich dennoch wichtig.

Personell steht die SDG vor einer Herausforderung. Nicht weniger als fünf Spieler sind nicht einsatzfähig. Manuel Konrad, Aias Aosman, Sören Gonther und Pascal Testroet fehlen verletzungsbedingt, Philip Heise muss eine Sperre absitzen. Kapitän Marco Hartmann steht dafür vor seinem Comeback.





Im Kellerduell gegen Kaiserslautrern brauchen Peniel Mlapa und Dynamo Dresden unbedingt einen Sieg, um sich Luft zu verschaffen.

Lautern mit dem Rücken zur Wand

Für den 1. FC Kaiserslautern steht sehr viel auf dem Spiel. Die Pfälzer sind abgeschlagener Tabellenletzter, der Rückstand auf Platz 15 beträgt bereits acht Zähler. Das ist mehr als doppelt so viel, wie der FCK aktuell auf seinem Konto hat. Die Relegation ist sieben Punkte entfernt.

Den Relegationsplatz hat ausgerechnet der Montagsgegner inne, daher ist wäre ein voller Erfolg in Dresden von noch größerer Bedeutung.





Die aktuelle Tabelle der 2. Liga. Lautern steht unter großem Druck, aber auch Dresden braucht Punkte.



“Wir sind uns der aktuellen Situation bewusst, aber wir können uns nur selbst daraus befreien. Dafür müssen wir auf dem Platz an unser Limit gehen. Drei Punkte gegen Dresden würden uns dafür sehr gut tun”, so Mittelfeldspieler Brandon Borrello auf der FCK-Website.

Auch Kaiserslautern-Coach Jeff Strasser kann nicht auf sein gesamtes Personalreservoir zurückgreifen. Kacper Przybylko, Mads Albaek und Osayamen Osawe werden in Dresden ganz sicher nicht einsatzfähig sein, dafür dürften Joel Abu Hanna und Benjamin Kessel wieder zur Verfügung stehen.

Kann der FCK seine traurige Auswärtsbilanz verbessern?

Kaiserlautern steht unter sehr großem Druck. Bei einer Niederlage würde sich die ohnehin bereits extrem angespannte Situation noch einmal verschärfen. Nach 13 Spieltagen steht der FCK nur mit sieben Punkten da und hat ebenso viele Zähler Rückstand auf die SGD. Dementsprechend wichtig wäre ein Auswärtssieg.





Video: Die Pressekonferenz des 1. FC Kaiserslautern vor der wichtigen Auswärtspartie bei Dynamo Dresden.

(Quelle: YouTube/1. FC Kaiserslautern)



Allerdings ist vor allem die desaströse Auswärtsbilanz ein Grund dafür, dass die Pfälzer in der Tabelle ganz unten stehen. Lediglich ein einziges Pünktchen konnte in der Fremde geholt werden. Kein Wunder also, dass die Wettanbieter den 1. FC Kaiserslautern in der Rolle des Außenseiters sehen.

Dementsprechend schwierig wird die Aufgabe werden. “Dresden hat eine sehr ballsichere Mannschaft und versteht es, Druck aufzubauen. Wir müssen auf dem Platz alles abrufen, um in Dresden bestehen zu können und zu punkten”, so FCK-Cheftrainer Strasser. Man darf gespannt sein, ob dies den Lauterern gelingen wird.