2. Liga heute: 1. FC Nürnberg – FC Ingolstadt Tipp & Wettquoten

Brisantes Verfolgerduell am Hardtwald! Zum Abschluss des 11. Spieltags in der 2. Liga steigt im BWT-Stadion am Hardtwald die Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem FC St. Pauli. Es geht um sehr viel, denn beide Teams wollen den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Voraussetzung dafür: ein Sieg!