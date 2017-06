Fußball News vom: 09.06.2017 - 14:58

WM-Qualifikation: Schottland – England Vorschau & Wett-Quoten

Ein „Battle of Britain“, ein Duell zwischen Schottland und England lässt wohl keinen Fans einer der beiden Mannschaften kalt. Schließlich haben die beiden Nachbarn das erste offizielle Länderspiel in der Geschichte bestritten. Im insgesamt 114. Aufeinandertreffen am Samstag (18:00 Uhr) geht es vor allem für die Gastgeber um sehr viel.

Harry Kane gibt vollsten Einsatz. (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / picturedesk.com)

Fast 145 Jahre, nachdem die Schotten mit der Partie gegen England am 30. November 1872 das erste Länderspiel in der Historie des Fußballs bestritten haben, stehen sich die beiden Erzrivalen zum 114. Mal gegenüber. Die Gastgeber stehen im Hampden Park von Glasgow unter großem Druck, denn nur ein Sieg hilft.

Schotten müssen unbedingt siegen

Nur ein Dreipunkter gegen den Tabellenführer der Gruppe F hält die schottischen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Qualifikation zur WM 2018 in Russland am Leben. Nach der Hälfte der Spiele rangiert Schottland nur auf Rang fünf, der Rückstand auf die „Three Lions“ beträgt bereits sechs Punkte.

Der fussballportal.de Tipp: England gewinnt gegen Schottland

Die Elf von Nationaltrainer Gordon Strachan steht ausgerechnet vor dem Duell mit dem Erzrivalen in der WM-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. In dieser Rolle haben sich die „Bravehearts“ aber zuletzt recht wohl gefühlt. Mit dem jüngsten 1:0-Heimerfolg über Slowenien hat Schottland ein vorzeitiges Scheitern verhindert.

Last-Minute-Erfolg hält Schottlands WM-Hoffnung am Leben

Hätte Chris Martin Ende März nicht in der 88. Minute für den Last-Minute-Sieg gesorgt, wären die Schotten bereits derart weit im Hintertreffen gelandet, dass eine WM-Teilnahme nahezu unmöglich geworden wäre. Dank des so wichtigen Erfolgs beträgt der Rückstand auf Platz zwei nur zwei Punkte.

Drei Weg Wette Sieg Schottland Unentschieden Sieg England Anbieter 5,30 3,50 1,70 Tipico 6,00 3,60 1,72 Bet365 5,00 3,50 1,75 Interwetten 6,00 3,60 1,70 Bet3000 5,25 3,50 1,70 Betway 5,60 3,55 1,68 Sunmaker 5,80 3,75 1,72 Betfair



Dabei schien das Rennen auf ein WM-Ticket für Schottland bereits vorzeitig gelaufen zu sein. Ein Pflichtsieg auf Malta, ein enttäuschendes Heim-Remis gegen und Niederlagen gegen die Slowakei und England waren die einzige ausbeute. Doch der Sieg über die Slowenen hat die Schotten wieder zurück gebracht.

Um aber weiterhin im Rennen zu bleiben, muss gegen die „Three Lions“ etwas Zählbares herausschauen. Ein Sieg ist fast schon Pflicht. „Das wird ein Knaller und wir sind alle sehr gespannt. Um zu einer WM fahren zu können, müssen wir große Ergebnisse schaffen und gegen England haben die Chance, ein derartiges zu erreichen“, gab sich Strachan zuversichtlich.

England eindeutig in der Favoritenrolle

Laut Meinung der Wettanbieter sollten sich aber die Engländer durchsetzen und einen weiteren Schritt auf der „Road to Russia 2018“ machen. Die „Three Lions“ treten ungeschlagen und voller Selbstvertrauen die Reise in den Norden nach Glasgow an.

Bild oben: Harry Kane wird sich, wie die gesamte englische Nationalmannschaft gegen Schottland besonders ins Zeug legen. Schließlich hat dieses Duell Derby-Charakter.

(© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / picturedesk.com)



Dazu besteht auch allen Grund, denn bisher konnte die Elf von Gareth Southgate in der WM-Qualifikation überzeugen. Abgesehen von der Nullnummer auswärts gegen die Slowenen, hat der Weltmeister von 1966 all seine Qualispiele gewinnen können und führt die Gruppe F souverän an.

Angesichts der vier Punkte Vorsprung bereits zur Halbzeit der WM-Qualifikation sollte Platz eins und damit das sichere WM-Ticket nicht mehr in allzu großer Gefahr sein. Allerdings sollten die „Three Lions“ die Zügel auch nicht schleifen lassen.

Bilanz: „Three Lions“ haben die Nase vorne

Insbesondere das Duell mit den Schotten wird, trotz aller Überlegenheit auf dem Papier, kein Selbstläufer. Dazu ist der Gastgeber viel zu motoviert, um den „großen Bruder“ ein Bein zu stellen. Es wäre die erste Niederlage der Engländer gegen Schottland in diesem Jahrtausend.

Die letzte Pleite gegen die „Bravehearts“ setzte es im November 1999 im Rahmen der EM-Qualifikation. Seither gab es drei Aufeinandertreffen, die allesamt England für sich entscheiden konnte. Die Gesamtbilanz lautet: 48 Siege, 24 Remis und 41 Niederlagen.

Auch auf englischer Seite ist die Motivation sehr groß, denn ein Spiel gegen Schottland, den häufigsten Gegner der „Three Lions“, ist immer noch etwas Besonderes.





Video: Im ersten Aufeinandertreffen der laufenden WM-Qualifikation gab sich England gegen die Schotten im vergangenen November keine Blöße. (Quelle: YouTube/FATV)

Kane: „Wie ein Derby“

„Es ist, wie wenn man mit seinem Klub ein Derby bestreitet. Das ist ein wichtiges Match und mit der Einstellung gehen wir das Ganze auch an. Wir wissen, dass es ein leidenschaftliches Spiel wird. Hoffentlich können unsere Fans danach glücklich nach Hause gehen“, so Harry Kane bei einer Pressekonferenz.

Es steht außer Zweifel, dass der Tottenham-Spieler damit einen Auswärtssieg in Glasgow meint. Gelingt dieser, dann kann sich der englische Fußballverband bereits auf die Suche nach einem passenden Quartier in Russland machen.