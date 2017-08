Fußball News vom: 25.08.2017 - 14:31

Wett News

Betsafe-Aktion für den Jahrhundert-Kampf Mayweather-McGregor

In der Nacht von Samstg auf Sonntg steigt im Zocker-Paradies Las Vegas ein ungewöhnlicher Box-Kampf – Floyd Mayweather, einer der besten Boxer der jüngeren Vergangenheit, trifft auf Ultimate-Fighter Conor McGregor. Betsafe lockt mit einer sehr hohen Quote für einen Außenseiter-Sieg.

Betsafe bietet zum "Kampf des Jahrhunderts" eine 50er-Quote auf McGregor!

Wenn es nach den Veranstaltern geht, dann steigt in Las Vegas der Nacht von Samstag auf Sonntag (3 Uhr MESZ) der „Kampf des Jahrhunderts“ – und zwar zwischen dem ursprünglich 2015 zurückgetretene US-Boxer Floyd Mayweather Jr. und dem irischen „Käfig-Kämpfer“ Conor McGregor.

McGregor ist ein Mixed-Material-Arts-Kämpfer. Bei diesem Vollkontaktsport bedienen sich die Kämpfer sowohl der Schlag- und Tritttechniken des Boxens, Kickboxens, Taekwondo, Muay Thai und Karate.

Und in dieser Sportart ist der 29-jährige Ire derzeit das Nonplusultra und hält mehrere Titel gleichzeitig.

Nun wartet aber der wohl schwerste Kampf seiner Karriere auf ihn – gegen einen besten Boxer der letzten Jahre.

Mayweather peilt den 50. Sieg im 50. Kampf an – Betsafe bietet Top-Quote für McGregor

Mayweather, hatte 2015 seine Karriere eigentlich beendet, aber nun steigt er noch einmal in den Ring.



Er hat alle seine 49 Profi-Kämpfe gewonnen, 28 Mal nach K.o. Nun fehlt ihm für die Nummer eins in der ewige Bestenliste der ungeschlagenen Boxer genau ein Sieg: Derzeit ist er ex aequo mit Rocky Marciano die Nummer 1. Und alles spricht für einen Sieg Nummer 50.



Denn: Der Kampf zwischen Mayweather und McGregor steigt nach den klassischen Box-Regeln – 12 Runden zu je drei Minuten. Beintritte, Würgen, etc., also alles das was McGregor bei seinen Kämpfen anwenden darf, ist nun verboten.

Und: Während Mayweather einer der besten Boxer seiner Generation ist und noch dazu ein Defensivkünstler der Extraklasse, wird es für McGregor der erste Profi-Boxkampf seiner Karriere sein.

Für die Wettanbieter ist deshalb die Rollenverteilung klar – Mayweather geht als haushoher Favorit in dieses etwas ungleiche Duell. So manche Experten glauben nicht einmal daran, dass er durch McGregor überhaupt in Verlegenheit gebracht werden könnte.

Bei einem Mixed-Martial-Arts-Duell sähe die Sache womöglich ganz anders aus, da könnte man davon ausgehen, dass Mayweather schwere Prügel einstecken würde. Wohl auch deshalb zeigt Mayweather Respekt: „Conor McGregor ist ein großartiger Kämpfer und es wird keine leichte Aufgabe.“



Betsafe lockt McGregor-Fans und all jene, die doch an den Außenseiter glauben, mit einer erhöhten Siegchance: Nämlich mit Quote 50 auf einen Sieg von McGregor!



McGregor strotzt jedenfalls vor Selbstvertrauen und er gab sich im Vorfeld dieses Showdowns ziemlich vorlaut: „Ich glaube, ich habe die Möglichkeit, es schon in der ersten Runde zu beenden. Er ist nicht auf meinem Niveau.“

Für den tätowierten Iren spricht eigentlich nur, dass er voll im Saft steht und Mayweather vor zwei Jahren zurückgetreten ist – und jetzt nur noch einmal für einen Haufen Kohle zurückkommt. Er soll für diesen „Showkampf“rund 200 Mio. Dollar kassieren, McGregor die Hälfte.