Betfair: Jedes Tor bei Bayern – Leverkusen bringt Gratiswetten

Die Aussicht auf einen frühen Titelgewinn wird nicht nur dem FC Arsenal und dem FC Chelsea am Sonntag (15:00 Uhr) Beine machen, wenn die beiden Stadtrivalen im Duell zwischen FA-Cup-Sieger und Meister um den Community Shield aufeinandertreffen. Betfair treibt die Wettquoten nämlich per Quotenboost in lichte Höhen.