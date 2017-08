Fußball News vom: 17.08.2017 - 14:03

Bundesliga 2017/18: HSV – FC Augsburg Tipp & Wettquoten

Nach den jeweiligen Pokal-Blamagen sind der HSV und Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) im direkten Aufeinandertreffen auf Wiedergutmachung aus. Dumm nur, dass es bereits einige Zeit her ist, als den beiden Teams zuletzt ein Sieg zum Saisonstart gelang.

Hängende Köpfe: beim HSV ein gewohntes Bild. © Friso Gentsch

Knüpfen der HSV und Augsburg in dieser Spielzeit da an, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben?

Diese Frage stellen sich derzeit Fans beider Lager. Grund dafür ist das blamable Erstrunden-Aus im DFB-Pokal.

Während sich die Fuggerstädter dem 1. FC Magdeburg mit 0:2 geschlagen geben mussten, bezog der Bundesliga-Dino in Osnabrück ebenfalls eine empfindliche Niederlage (1:3).

HSV-Mäzen „not amused“

Beim HSV hat sich nach der Pokal-Blamage zuletzt sogar Mäzen Klaus-Michael Kühne zu Wort gemeldet.

„Der Trainer muss sehr viel mehr an der Mannschaft arbeiten, muss sie fordern und sie zu einem Team formen, damit das ganze Stabilität erhält und eine Zukunfts-Perspektive hat. Es wird offensichtlich noch schwerer, als wir ohnehin angenommen haben“, so ein merklich unzufriedener Kühne bei Sky Sport News HD.

Brisant: Als der HSV-Gönner zuletzt den Trainer in die Pflicht nahm, folgte wenige Wochen später dessen Entlassung (Stichwort: Bruno Labbadia).

Der fussballportal.de Tipp: HSV gegen Augsburg endet remis

Der Frust des Mäzens ist allerdings verständlich, schließlich verschlang alleine der Transfer von Hoffnungsträger Andre Hahn satte 6 Millionen Euro.

Dazu kommen weitere 6,5 für die Fixverpflichtung von Kyriakos Papadopoulos sowie jeweils 3 Millionen für die beiden Neuzugänge Julian Pollersbeck (Lautern) und Rick van Drongelen (Sparta Rotterdam).

Viel Geld, für das sich sowohl der Geldgeber als auch die Fans eine deutliche Steigerung zur Vorsaison erwartet hatten. Doch der erste Pflichtspiel-Eindruck war katastrophal.

„Ein Scheiß-Gefühl“

Zwar hatten die Rautenträger gegen den schwächelnden Drittligisten ein klares Plus an Ballbesitz vorzuweisen, daraus gemacht hat man jedoch nichts. Im Gegenteil: Der HSV fiel lediglich durch seine Ideenlosigkeit im Angriffsspiel auf.

Richtig peinlich wurde es allerdings erst, als sich die Gisdol-Elf trotz einer 70 minütigen Überzahlsituation drei Gegentreffer einfing.

„Ein Scheiß-Gefühl! Du guckst auf die Uhr und denkst: was passiert hier gerade?“, war Neuzugang Hahn nach dem Schlusspfiff geschockt.

Auch Trainer Gisdol konnte es nicht glauben, was da soeben auf dem Rasen geschehen war. „Nach einer Roten Karte für den Gegner solltest du das Spiel gewinnen. Aber bei uns haben sich dann Nachlässigkeiten eingeschlichen. Unser Passspiel war zu lahm. Im Zweikampf waren wir nicht konsequent und hart genug“, ärgerte sich der 48-Jährige und kündigte Konsequenzen an:

Die Unbeschwertheit sei laut Gisdol fürs Erste mal weg, was gerade mit Blick auf den Saisonauftakt gegen Augsburg besonders schmerzhaft ist.

Doch schon in der Vorbereitung hatte der HSV kaum überzeugen können, unterlag Holstein Kiel (3:5) und Antalyaspor (0:2); auch gegen Sparta Rotterdam und Espanyol Barcelona (jeweils 1:1) blieb der Tabellen-14. der abgelaufenen Saison sieglos.

Bild oben: Beim HSV herrscht erneut viel Unruhe – und das, obwohl die Bundesliga noch nicht einmal angefangen hat. (© Friso Gentsch / dpa)

Einer versucht trotz des jüngsten Rückschlages den Mut nicht zu verlieren – namentlich Sportchef Jens Todt, der in den Hanseaten nach wie vor eine intakte Mannschaft sehe. „Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Sie wird kommende Woche ein anderes Gesicht zeigen. Davon bin ich fest überzeugt“, sagte Todt zuversichtlich.

Keine Panik in Augsburg

Auch bei Hamburgs Auftaktgegner Augsburg herrscht Katerstimmung nach dem missglückten Cup-Auftritt in Magdeburg.

„Die Leistung von ihnen hat mich schon etwas überrascht, weil es zuletzt eigentlich sehr gut gelaufen ist. Die Fehlerquote war deutlich zu hoch!“, so Manager Stefan Reuter nach dem Pokal-Aus.

Trainer Manuel Baum hält aber nichts davon, aufgrund eines einzelnen Tiefschlags gleich in Panik zu verfallen. Wichtig sei schließlich, das Erlebte aufzuarbeiten, um es dann beim Bundesliga-Start besser machen zu können.

Überhaupt sollte der FC Augsburg mit Situationen wie diesen umzugehen wissen, denn: „Wir haben gezeigt, dass wir Kritik einstecken können und dabei trotzdem ruhig bleiben und die Zuversicht behalten können“, erzählte Reuter mit Rückblick auf die Vorsaison.

Für die neue Spielzeit wünscht sich der 50-Jährige dann aber doch einen wesentlich ruhigeren Verlauf, wie er im Sportbuzzer-Interview verriet. „Das wäre natürlich schön“, sagte Reuter, der sich gleichzeitig jedoch keinen Illusionen hingibt: „Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt, den wir so schnell wie möglich schaffen wollen.“

HSV bei Buchmachern Favorit

Damit dieses Vorhaben gelingt, haben sich die bayerischen Schwaben Verstärkung ins Boot geholt – unter anderem den ehemaligen Hamburger Michael Gregoritsch, der mit einer Ablöse von 5,5 Millionen der mit Abstand teuerste Augsburger Transfer in diesem Sommer war.

„Jetzt will ich den Hamburgern zeigen, dass es ein Fehler war, mich zu verkaufen. Vielleicht hatte man in Hamburg den falschen Blick auf mich. Nur weil ich der bin, der gute Laune hat und nicht auf den Tisch haut, wenn er nicht spielt, hätte man mir trotzdem Vertrauen geben können.“ – Michael Gregoritsch will es seinem ehemaligen Arbeitgeber am Samstag zeigen.

In der Vorbereitung hinterließ der Österreicher mit vier Treffern in vier Spielen bereits eine erste Duftmarke. Und auch wenn sein Pokal-Auftritt dann eher unter die Kategorie „enttäuschend“ fiel, so gilt der 23-Jährigen in dieser Saison nach wie vor als Hoffnungsträger beim FCA – erst recht, nachdem mit Paul Verhaegh Augsburgs bisheriger Kapitän nach Wolfsburg abgewandert ist.

Seine Lücke wird Gregoritsch als Stürmer freilich nicht schließen können. Diese Aufgabe müssen Stand jetzt Raphael Framberger, Daniel Opare oder Georg Teigl übernehmen.

Zeigt sich der HSV in der Vorwärtsbewegung ähnlich harmlos wie zuletzt im Pokal, dürfte sich der defensive Qualitätsverlust aber ohnehin kaum bemerkbar machen.

Rein statistisch betrachtet scheint jedoch vor allem ein Remis-Tipp reizvoll: Abgesehen davon, dass beide Mannschaften angeschlagen in die Saison starten, war beiden Teams zuletzt vor sieben Jahren im Auftakt-Spiel ein Sieg gelungen.