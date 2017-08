Fußball News vom: 19.08.2017 - 11:32

1. FC Köln Bundesliga Wetten Gladbach

1. Spieltag: Gladbach – 1. FC Köln Tipp & Wettquoten

Mit einem Derby geht der erste Bundesliga-Spieltag am Sonntag (18:00 Uhr) zu Ende – Mönchengladbach empfängt den 1. FC Köln. Während die Borussen endlich wieder einmal vor den Kölnern in der Tabelle stehen wollen, vertraut der „Effzeh“ auf seine Start-Serie.

Peter Stöger hat als Köln-Coach noch kein Auftakt-Spiel verloren. (© Volker Essler / dpa / picturedesk.com)

Brisanter könnte der Start in die neue Bundesliga-Saison für Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln kaum sein – gleich am ersten Spieltag treffen die beiden Erzrivalen vom Rhein aufeinander.

Ein Rhein-Derby zwischen den „Fohlen“ und dem „Effzeh“ gab es zum Saison-Start bislang erst ein Mal – im Jahr 2003. Damals gewann die Borussia mit 1:0.

Von einem solchen Ergebnis träumt man in Gladbach natürlich auch diesmal, schließlich nervt es die Borussen noch immer, dass der Kölner Erzfeind in der vergangenen Saison deutlich besser abgeschnitten hat. Erstmals seit der Saison 2010/11 landeten sie wieder vor den Gladbachern.

Während die Kölner am Ende über Rang 5 jubeln durften und damit auch über die Teilnahme an der Europa League, kamen die weitaus höher eingeschätzten Gladbacher nach der verkorksten Hinrunde nicht über Rang 9 hinaus.

Der fussballportal.de Tipp: Gladbach gegen Köln endet remis

Gladbach braucht eine Leistungssteigerung

Noch schlimmer: Die gesamte letzte Saison stand Borussia Mönchengladbach in der Tabelle kein einziges Mal vor den Kölnern.

Deshalb geht es bei der Borussia in der neuen Saison auch um so etwas wie Wiedergutmachung. Mittelfeld-Akteur Christoph Kramer fordert deshalb am Sonntag einen Sieg über die Domstädter – denn: „Wir wollen endlich wieder vor den Kölnern stehen.“

Helfen könnte dabei ein alter Bekannter: Raul Bobadilla. Der 30-jährige Angreifer kommt vom FC Augsburg zurück zu den Gladbachern, für die er bereits von 2009 bis 2012 gespielt hatte und dabei in 59 Einsätzen lediglich acht Treffer erzielte.

Drei Weg Wette Sieg Gladbach Unentschieden Sieg 1. FC Köln Anbieter 1,95 3,50 4,00 Tipico 1,90 3,50 4,10 Bet365 2,10 3,40 3,50 Interwetten 1,95 3,60 4,00 Bet3000 1,90 3,60 4,00 Betway 1,95 3,45 3,95 Sunmaker 1,95 3,50 4,00 Betfair

Gladbach-Manager Max Eberl erklärt den Überraschungs-Transfer so: „Ich habe wochenlang alle Vor- und Nachteile abgewogen. Er ist genau der Stürmer-Typ, den wir noch nicht haben. Er hat in Augsburg in 94 Bundesliga-Spielen 21 Tore und 10 Vorlagen gesammelt.“

Wie viele es in Gladbach werden, wird sich zeigen. Erst mal muss sich Bobadilla hinter Lars Stindl und Raffael und Thorgen Hazard anstellen.

Neben Bobadilla hat sich Gladbach auch in anderen Mannschaftsteilen verstärkt: Für die Defensive kam Matthias Ginter aus Dortmund, für das Mittelfeld wurden Standard-Experte Vincenzo Grifo (Freiburg) und das Schweizer Talent Denis Zakaria (YB Bern) geholt. Damit sollen die Abgänge von Christensen und Dahoud kompensiert werden.







Video: Die Vorstellung von „Heimkehrer“ Raul Bobadilla. Der einstige Problemstürmer soll die Borussia Richtung Europapokal schießen. (Quelle: YouTube/Borussia Mönchengladbach)

Dass noch nicht alles nach Wunsch läuft war im DFB-Pokal augenscheinlich. In der 1. Runde gewannen die „Fohlen“ beim Viertligist RW Essen glücklich mit 2:1 – und das nach einem 0:1-Rückstand und zwei Toren in den letzten elf Minuten.

Allerdings konnten drei Minuten gnadenlose Effektivität nicht übertünchen, dass zuvor die Konsequenz und Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne fehlten. Trotzdem gab es von Trainer Dieter Hecking Lob für die Vorstellung.

„Die Mannschaft ist trotz des Rückstandes nicht unruhig geworden, ist konzentriert geblieben. Dafür habe ich sie gelobt. Dass wir am Sonntag eine Leistungssteigerung brauchen, um den FC zu Hause zu schlagen, das brauche ich nicht groß zu erwähnen“, so Hecking.

Stöger hat noch kein Liga-Auftaktspiel mit dem „Effzeh“ verloren

Weitaus entspannter verlief die erste Pokalrunde für den 1. FC Köln. Mit einem lockeren 5:0-Erfolg beim Fünftligisten Lehe stürmten die „Geißböcke“ in die zweite Runde. Die große Frage war danach aber: Ein 5-Tore-Fest ohne Anthony Modeste – aber reicht das auch für die Bundesliga bzw. für die Gladbacher am Sonntag?

FC-Coach Peter Stöger macht sich keine Sorgen. „Die Jungs haben in Bremerhaven wieder bewiesen, dass sie jede Aufgabe professionell und ernsthaft angehen und auf den Punkt genau konzentriert sind. Das zeichnet sie aus und deshalb bin ich auch sehr zufrieden mit dem Start.“





Foto: Peter Stöger hat als Trainer des FC Köln noch kein Liga-Auftaktspiel verloren. Im Vorjahr feierten die „Geißböcke“ zum Saisonstart einen 2:0-Heimerfolg über Darmstadt. Geht die Serie auch in Gladbach weiter? (Credit: Volker Essler / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Doch Jhon Cordoba, der Tor-Garant Anthony Modeste ersetzen soll, kämpft noch immer mit Anpassungsschwierigkeiten. Der teuerste Einkauf der Kölner Vereins-Historie ist noch immer nicht ganz in das Kölner Angriffsspiel eingebunden.



Hoffnung macht den Kölnern, dass die neue Saison nicht mit einer Niederlage beginnt, die Serie von Trainer Stöger. Seit der Österreicher beim FC das Zepter schwingt, haben die Kölner noch kein Liga-Auftaktspiel verloren. Im Vorjahr gab es zum Auftakt einen 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt.



Dabei war der einstige Chaos-Klub bis dahin bekannt für seine Fehlstarts. Christoph Daum, Zvonimir Soldo (2x), Bjarne Solbakken und Holger Stanislawski – Stögers Vorgänger patzten fünf Jahre in Folge. Doch dann kam 2013 Stöger und die Negativ-Serie ging zu Ende.

Nun soll die Positiv-Lauf halten und zum sechsten Mal hintereinander das erste Liga-Spiel nicht verloren werden. Stöger: „Die Vorbereitung verlief gut und wir konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Von daher bin ich sehr zufrieden und froh, dass es losgeht.“





Die Kölner sind Gladbachs Lieblingsgegner

Gegen die Kölner spricht diesmal allerdings die Statistik. Die „Geißböcke“ sind einer der Lieblings-Gegner der „Fohlen“.



Gladbach siegte in der Historie der Bundesliga gegen kein anderes Team so oft wie gegen Köln (insgesamt 47 Mal) und schoss gegen die Domstädter auch die meisten Tore (172). Dazu kommt: Gegen kein Team ging die Borussia öfter mit 1:0 in Führung als gegen Köln (52 Mal).



Zudem haben die Gladbacher von den letzten fünf Heimspielen gegen den „Effzeh“ vier gewonnen – diese sogar hintereinander. Doch letzte Saison ging diese Serie zu Ende und die Kölner gewannen im Borussia Park mit 2:1.

Die Wettanbieter schlagen sich eindeutig auf die Seite der Borussen, wie die Wettquoten zeigen. Die in der Vorsaison besser platzierten Kölner gehen als krasser Außenseiter in diese brisante Auftakt-Partie.

Dabei glänzten die Gladbacher in der letzten Saison auch nicht gerade mit Heimstärke. Nur sieben der 17 Heimpartien konnten gewonnen werden. Jedoch war der „Effzeh“ durchaus ein gesehener Gast – nur drei Auswärtssiege konnten die Kölner bejubeln. Von den letzten sieben Gastspielen wurde keines gewonnen.